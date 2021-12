De stad Kortrijk waarschuwt dat bepaalde emailberichten in verband met de boosterprik vals zijn. Het gaat om zogenaamde phishing waarbij oplichters aan je bankgegevens proberen te geraken.

Het bericht lijkt heel goed op een uitnodiging van de Vlaamse overheid, maar als je doorklikt, word je gevraagd om via je banking app in te loggen. Stad Kortrijk vraagt om dit niet te doen. Er wordt in een uitnodiging tot vaccinatie nooit om je bankgegevens te delen, zegt de stad.