Opfrissingscursus voor motorijders door Oostendse politie

Het laatste weekend van maart is de officiële start van het motorseizoen. De motorrijdersploeg van de Oostendse politie pikt daar op in met een opfrissingscursus. Dankzij tips & tricks van de ervaren motorrijders kan iedereen weer veilig de baan op.

Het motorseizoen staat voor de deur. Duizenden liefhebbers zoeken straks weer het tarmac op om lekker te cruisen met hun favoriete tweewieler. Om verschillende redenen is het voor motards echter uitkijken geblazen: enerzijds zijn sommige rijders bepaalde handelingen en manoeuvres verleerd, anderzijds hebben alle andere weggebruikers (na het winterseizoen) niet altijd evenveel oog voor motorrijders.

Politie Oostende wil graag de expertise en kennis delen met andere motorrijders en organiseerde daarom een opfrissingscursus. Volgens hen is die noodzakelijk na de rustige zomer- en paasvakantie omwille van corona, want het tegenovergestelde kondigt zich nu aan. Onder andere de specifieke toeristische drukte in Oostende vergt ook vanuit het motorrijdersstandpunt een andere benadering: welke gedragingen, handelingen en manoeuvres komen goed van pas in drukke toeristische centra?

Door de opfrissingscursus zijn de motards weer helemaal klaar voor zonnige motortrips.