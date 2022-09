De federale politie is op zoek naar nieuwe tips of aanwijzingen in oude verdwijningsdossiers. Het project kreeg de naam 'Operatie Kerkhof' mee.

Er zijn 15 nieuwe opsporingsberichten gepubliceerd op de website van de federale politie. Die houden allemaal verband met ongeïdentificeerde lichamen of lichaamsdelen die gevonden zijn in West-Vlaanderen. Met 'Operatie Kerkhof' hoopt de politie om antwoorden te krijgen op vragen waar nabestaanden soms al tientallen jaren mee zitten. In eerste instantie ligt de focus op West-Vlaanderen, in de toekomst komen ook de andere provincies aan de beurt.