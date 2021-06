Operatie Kelk: pas na zomer duidelijkheid over vervolging

Na de zomer beslist het gerecht definitief wie van de verdachten in het grootschalige onderzoek naar kindermisbruik in de kerk wordt vervolgd.

Hoofdverdachte in Operatie Kelk is Roger Vangheluwe, de voormalige bisschop van Brugge maar het ziet er steeds meer naar uit dat niemand uit de kerk zich zal moeten verantwoorden voor de rechter. Heel wat van de 68 verdachten zijn intussen overleden, zoals Kardinaal Danneels.

Heel wat feiten zijn ook verjaard. Vijf nieuwe slachtoffers hebben zich recent gemeld. Bij Roger Vangheluwe is porno gevonden op zijn computer, maar geen kinderporno, zegt het parket. En dus niet strafbaars. Vangheluwe is intussen 84 jaar. Hij leeft ondergedoken in een slotklooster in de Loirestreek in Frankrijk.

Lees meer over dit dossier