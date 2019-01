Openstaande verkeersboetes geïnd tijdens grootschalige verkeersactie

In het kader van de verkeersveiligheid voerde de politiezone Westkust samen met de politiezone Polder en de douanediensten een gerichte verkeersactie met betrekking tot zwaar vervoer ter hoogte van het afrittencomplex A18 richting Nieuwpoort en de N35 in Diksmuide.

Tijdens de actie werd de focus gelegd op de technische eisen, onbetaalde boetes, alcohol, boorddocumenten en het dragen van de veiligheidsgordel. In totaal hielden ze 63 automobilisten staande die werden onderworpen aan een ademtest. Geen enkele bestuurder testte positief. Wel werden er in beide zones diverse inbreuken vastgesteld op technische eisen, inbreuken op de rij- en rusttijden, de tachograaf én gordeldracht. In totaal werden er voor meer dan 15.000 euro aan boetes uitgeschreven.

ANPR scanner

De politiezone Westkust en de Douane zette beide hun voertuig in met een automatische nummerplaatherkenner, de zogenaamde ANPR-scanner.