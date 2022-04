Openluchtzwembad nu al open

Zoals het buitenbad van Lago Kortrijk Weide, dat al snel vol liep. De uitbater moet wel iets meer stoken om de watertemperatuur ook buiten constant te houden. En met de sterk gestegen energieprijzen loopt dat ook op. Voorlopig houdt Lago de energiekosten nog onder controle, zodat de ticketprijzen niet stijgen.

’s Avonds laten we het bad eigenlijk leeg om de energiekosten te drukken. Ook laten we die neer in buffers zodat we niet extra moeten stoken. En dan morgenochtend gaan we die weer vullen tegen dat we weer open gaan", klinkt het bij Jaron Baert, coördinator van Lago Kortrijk Weide.