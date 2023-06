Openluchtzwembad LAGO Kortrijk Abdijkaai opent de deuren

Door de aanhoudende warme temperaturen is vandaag het openluchtzwembad Lago Abdijkaai in Kortrijk open gegaan. Vorig jaar kwamen 15.000 bezoekers zwemmen in de Abdijkaai.

Vandaag is het openluchtzwembad Abdijkaai Kortrijk open gegaan. En de boekingen lopen heel snel binnen, zodat het moeilijk is om op het heetste moment van de dag nog binnen te kunnen. Lago werkt dan ook met tijdsloten. Vooral de veiligheid gaat boven alles. Ook het buitenbad van Kortrijk Weide is een succes.

Dit weekden opent een weekje vroeger dan voorzien ook het grote openluchtbad Lago Abdijkaai in Kortrijk de deuren. En dat heeft alles met de aanhoudende hoge temperaturen te maken. Vorig jaar kwamen 15.000 bezoekers zwemmen in de Abdijkaai. Op een snikhete dag als morgen zijn er 660 plaatsen. Om een overrompeling te vermijden zijn er tijdsloten ingesteld van 60 mensen per half uur. En op de website kunnen bezoekers nagaan welke momenten volgeboekt zijn.

Ter voorbereiding van het nieuwe seizoen hebben de twee buitenbaden alvast een nieuw likje verf gekregen. De 94m-lange glijbaan, springplank, fonteintjes, opblaasbare buikschuifglijbaan, wipe-out, het virtueel snorkelen, ligweide, voetbal- en volleybalveld en reuzezandbank staan tiptop in orde zodat Kortrijkzanen kunnen proeven van de ultieme vakantiesfeer in een iconische setting.