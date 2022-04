Openluchtzwembad in Ieper niet langer beschermd

Het zwembad werd in 2009 beschermd als monument als zeldzaam voorbeeld van een stedelijk openluchtzwembad met bewaarde zweminfrastructuur uit het interbellum. Behalve een korte heropening als stadsstrand in 2005 is de site sinds de definitieve sluiting van het openluchtzwembad begin jaren 2000 in onbruik.

Minister Diependaele: “Het is erg uitzonderlijk dat het beschermingsstatuut van een monument wordt opgeheven. Maar in dit dossier was er geen andere mogelijkheid. Om de veiligheid en waterafvoer te garanderen plannen de Stad Ieper en de Vlaamse Milieumaatschappij tegen 2027 verbeteringswerken uit te voeren aan de inrichting van de oostelijke stadsgrachten. De zwembadsite vormt hierbij een strategisch knooppunt waar verbeteringswerken gepland zijn om een verbinding van de Kasteelgracht met Wieltjesgracht te realiseren. De geplande werken zijn absoluut noodzakelijk, prioritair en van algemeen belang om het overstromingsrisico en de langetermijneffecten van de klimaatverandering in het IJzerbekken duurzaam te verminderen.”

Bestuur is tevreden

Omdat de werken niet mogelijk zijn met een integraal behoud van de zweminfrastructuur wordt de bescherming als monument opgeheven. Burgemeester Emmily Talpe reageert tevreden op de opheffing: “Anderhalf jaar geleden bracht ik samen met schepen Dimitry Soenen en minister Diependaele een bezoek aan het voormalige openluchtzwembad. Ter plaatse hebben we toen de staat en problematiek van de site geduid. Enerzijds de noodzakelijke waterwerken die moeten gebeuren, anderzijds de gedeeltelijke bescherming die de mogelijkheden voor herinrichting beperkt. De minister had daar oor naar en beslist nu tot de opheffing van de bescherming. Goed nieuws, want dit biedt ons veel meer vrijheid voor de toekomstige invulling van de site.”

Bevoegd schepen Philip Bolle: “Na ruim 20 jaar verloedering kunnen we eindelijk aan de slag om in volle vrijheid een nieuw project gestalte te geven, samen met de Vlaamse Milieumaatschappij voor de ingrijpende waterwerken en onze eigen stadsdiensten voor een creatieve en duurzame invulling. Maar vooral ook in samenspraak met de Ieperlingen en de buurt. Het uiteindelijk resultaat moet er ook voor zorgen dat Ieper in de toekomst nooit met de voeten in het water komt te staan.”

