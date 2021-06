Openluchttentoonstelling toont ‘veerkracht’

De openluchttentoonstelling Sculpture Link in Knokke-Heist, de 28ste editie al, staat dit jaar in het teken van ‘veerkracht’. En dat is een verwijzingen naar corona. Waarbij we ons overeind hielden in moeilijke situatie.

Dat geldt ook voor de beelden van de Franse beeldhouwer Nicolas Lavarenne. De bronzen kunstwerken staan op de dijk tussen Heist en het Zoute. Zijn beelden sieren straten en pleinen in de hele wereld. Galerie Ysebaert uit Sint-Martens-Latem vertegenwoordigt in ons land de artistieke belangen van de Fransman. Annelies Ysebaert: “Typerend bij hem: zijn beelden staan eigenlijk op palen of pylonen. Ze zijn verheven in de lucht om de overstijging van de mens te bekrachtigen. Het is voor de eerste keer dat hij hier en ook in België te zien op zo’n grote schaal. We zien hier twintig beelden in Knokke.”