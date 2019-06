De films zijn te bekijken in een openluchtcinema in de tuin van Broelkaai 6, een authentiek gebouw langs de Leie. Vijf vrijdagavonden is deze mooie tuin dé uitgelezen plek voor Kortrijkzanen om het weekend in te zetten met een film. Het programma varieert van Vlaamse film tot een Travolta-klassieker. Uniek is dat de bezoekers op voorhand mee kunnen bepalen welke film er wordt gespeeld.