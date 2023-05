Openluchtbeurs 'Hof en Huis' lokt heel wat bezoekers naar Torhout

Meer dan 15.000 bezoekers waren in het verlengde weekend in Torhout voor de openluchtbeurs ‘Hof en Huis’. De meeste mensen zoeken vooral inspiratie voor hun tuin. Sinds corona investeren bewoners veel meer in hun tuin en huis.

Al 30 jaar is Hof & Huis de grootste tuinbeurs van de provincie en tegenwoordig zelfs de enige van de provincie. De voorbije dagen vonden meer dan 15.000 bezoekers de weg naar Hof en Huis in het provinciedomein d’Aertrycke in Torhout.

Milieuvriendelijk

De tuin is duidelijk een stuk van onze leefomgeving geworden en hier op ‘Hof en Huis’ krijgen innovatieve ideeën vorm. We zoeken blijkbaar naar meer milieuvriendelijke producten en oplossingen. Tobias Mestdagh uit Oostkamp beheert bossen en staat in voor het onderhoud van bomen. Hij geeft dode bomen een nieuw leven.

De beurs ging door van donderdag tot zondag.