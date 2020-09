Openingsweekend Depart XXL uitgesteld door Odette

Vanavond zou Het Zesde Metaal in Kortrijk het eerste coronaproof eventplein van het land openen. 1.200 mensen hadden een ticket klaar, goed voor een volledig uitverkocht concert. Door het aanhoudende stormweer beslisten organisator Wilde Westen en Stad Kortrijk echter om het volledige openingsweekend niet te laten plaatsvinden.

Windstoten tot 90 km/u

Er worden vanavond opnieuw windstoten tot 90km per uur verwacht. In samenspraak met brandweer, podium- en constructiebouwers en het meteo-station Koksijde beslisten organisator Wilde Westen en Stad Kortrijk daarom om het openingsweekend niet te laten plaatsvinden. Door de regen en de windstoten kan de veiligheid niet gegarandeerd worden voor de bezoekers. Organisator Wilde Westen en Stad Kortrijk willen bovendien niemand nodeloos de baan op sturen in dit weer. Ook morgen zal er dus geen (uitverkocht) concert zijn van Brihang omdat de weersvooruitzichten te slecht blijven. In die omstandigheden is het organiseren van event van die omvang onverantwoord.

"Corona of Odette krijgen ons niet klein"

Schepen van Evenementen Kelly Detavernier en Schepen van Cultuur Axel Ronse blijven ambitieus: "Noch corona, noch storm Odette zullen ons tegenhouden. We bekijken samen met de artiesten de mogelijkheden om het event te verplaatsen naar een nieuwe datum."

Tom Vangheluwe, Wilde Westen: "Meer info over een eventuele nieuwe datum en wat er gebeurt met jouw tickets, volgt snel. We danken jullie voor jullie begrip terwijl we aan de slag gaan om alle ticketkopers tijdig te contacteren."