Opening terrassen voor toprestaurants magere troost

De opening van de terrassen is voor toprestaurants maar een magere troost. Zeven gangen voorbereiden is een risico als het weer dan plots tegen zit.

Tweesterrenrestaurant Boury in Roeselare laat z'n concept van fijn dineren alvast varen en gaat voor iets minder, maar de vraag is of het publiek het terras zal weten te vinden, want veel passage is er niet.

Bij toprestaurant Boury aan de Rumbeeksesteenweg in Roeselare wordt het terras alvast klaargemaakt om op 8 mei te openen. Tim en vrouw Inge hebben het geluk buiten veel plaats te hebben zodat ze zeker net als binnen 50 gasten kunnen ontvangen, maar het concept wordt anders. In de Boury Garden club, zoals het heet, zullen de hapjes eenvoudiger zijn maar Tim Boury blijft wel met topproducten werken.