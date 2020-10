Opening Plopsa Hotel wordt uitgesteld

Naar aanleiding van de verstrengde maatregelen die het overlegcomité van de verschillende regeringen gisterenavond bekend maakte, werd beslist om de opening van het Plopsa Hotel uit te stellen. Dat maakt Plopsa Group bekend in een persbericht.

Gisteren besliste het overlegcomité om een aantal maatregelen te treffen in strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Daardoor heeft Plopsa Group beslist om de opening van het Plopsa Hotel in De Panne uit te stellen. Het gloednieuwe hotel met 117 themakamers zou op vrijdag 23 oktober haar deuren openen.

Die beslissing werd met pijn in het hart genomen, zegt CEO van Plopsa Steve Van den Kerkhof. "Het heeft voor ons geen zin om een investering van 25 miljoen euro op deze manier te openen. Uiteraard willen we ook de gezondheid van onze gasten prioriteit geven", klinkt het. Voor gasten die al geboekt hadden, wordt in onderling overleg een oplossing gezocht.