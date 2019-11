In Kortemark is het nieuwe centrum De Roende geopend. Het moet het kloppend hart van de gemeente Kortemark worden.

In Kortemark kwamen vandaag meer dan 1.000 mensen een kijkje nemen in het nieuwe gebouw. De Roende huisvest het sociaal huis, de dienst bevolking, kind en gezin en een dienstencentrum. De Roende oogt fris en is een modern centrum om mensen welkom te heten. Het heeft bijna 4 miljoen euro gekost en er werd zo’n 2 jaar aan gebouwd.