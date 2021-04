Opener Filmfestival Cannes deels in Brugge opgenomen

De opener van het Filmfestival in Cannes is meteen mooie reclame voor Brugge: de Franse langspeelfilm ‘Annette’ is opgenomen in het Concertgebouw.

‘Annette’, van regisseur Leos Carax vertelt het verhaal van een koppel dat zijn leven moet omgooien na de geboorte van hun eerste kind: het meisje heeft een speciale gave.

Er is vijf dagen opgenomen in Brugge, in augustus 2019. De cast en crew, zo’n honderd mensen, streek toen neer in het Concertgebouw. Ook West-Vlaams ambassadeur Wim Opbrouck had toen een gastrol. Nog eens 200 Bruggelingen figureerden in de film.

Brugge komt dit jaar vaker in beeld: de film Da’s Liefde is er ook opgenomen en de tv-serie Beau Séjour speelde zich af in en om Zeebrugge.