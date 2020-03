Opendeurdagen AZ Delta geannuleerd

De opendeurdag voor het brede publiek van 15 maart, was volzet. 10.000 mensen hadden zich hiervoor ingeschreven. Voor de opendeur voor medewerkers op 14 maart waren er ruim 7000 inschrijvingen.

"Na de afgelasting van de Dag van de zorg, hadden we overleg gepleegd met het Agentschap Zorg en Gezondheid en de provinciale gezondheidsadviseur. We konden de opendeurdagen laten doorgaan omdat ze niet in een operationeel ziekenhuis zouden plaatsvinden. Intussen hebben we verder contact gehouden met de bevoegde diensten. Ons standpunt is altijd geweest dat we de instructies van de overheid zouden volgen. Deze instructies zijn er nu en dus worden de opendeurdagen van dit weekend geschrapt", aldus AZ Delta.

Lees ook