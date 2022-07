Opendeurdag voor toekomstige leerkrachten van ’T Saam in Diksmuide

De fusieschool ’T Saam in Diksmuide is tegen volgend schooljaar dringend opzoek naar tien leerkrachten. Iedereen die een nieuwe uitdaging zocht, was dit weekend welkom op de opendeurdag.

De directie van de middelbare school 'T Saam in Diksmuide is nu al de puzzel voor september aan het leggen. Zij gaven samen met ervaren leerkrachten zaterdag de nodige tekst en uitleg over de onderwijsvisie van de school tijdens de opendeurdag. Er kwamen een dertigtal geïnteresseerden opdagen.

Dubbel doel

Deze opendeurdag voor toekomstig personeel heeft een dubbel doel: “We hopen nieuwe leraren te kunnen aanwerven. Dat mogen mensen zijn uit andere scholen, maar ook pas afgestuurde leerkrachten zijn welkom. We kijken ook naar mensen die nu in de bedrijfswereld werken en die interesse hebben in een job in het onderwijs. Hun ervaring is meer dan welkom”, zegt Bart Laleman.

“Tijdens onze job- en infobeurs zorgen wij voor een rondgang in de school, tonen wij onze moderne uitrusting maar zorgen wij ook voor informatie omtrent de werk-, diploma- en loonvoorwaarden. Drie leerkrachten zijn aanwezig en vertellen over hun ervaringen na hun carrièreswitch”, vult hij nog verder aan.