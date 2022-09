Openbare verlichting langer uit en minder verwarming: zo bespaart Torhout op energie

Ook de stad Torhout bespaart op energie om de factuur te beperken. Door enkele ingrepen werd vorig jaar al 10% minder elektriciteit verbruikt, en 4% gas in vergelijking met 2019. Bijkomende maatregelen moeten nog meer energie besparen.

"Ook binnen het lokaal bestuur proberen we onze gas- en elektriciteitsfactuur te beperken", zegt de stad Torhout.

Inspanningen lonen

"Zo zijn proactief al een aantal maatregelen ondernomen om zuiniger om te springen met energie in sportcentrum Benny Vansteelant, het Stadskantoor, Woonzorgcentrum Sint-Augustinus, de gebouwen van de technische dienst in de Oude Gentweg, het Vrijetijdshuis en Kasteel Ravenhof.

Deze maatregelen zorgden ervoor dat we in 2021 al 10% minder elektriciteit en 4% minder gas verbruikten in vergelijking met 2019, het jaar voor corona toeslag. Dit is een besparing van ongeveer 600.000 kWh.

Omdat enkele van deze maatregelen in de loop van 2021 uitgevoerd werden, verwachten we in 2022 een grotere daling van ons elektriciteits- en gasverbruik."

Bijkomende maatregelen voor energiebesparing

"Ook in de toekomst plannen we nog heel wat maatregelen om onze gas- en energiefactuur te doen dalen", zegt Torhout.

• De openbare verlichting gaat tijdens de week een uur langer uit en nu ook op zondagnacht: van 12 uur 's nachts tot 5 uur. Vrijdag- en zaterdagnacht blijft de openbare verlichting branden. Dit zorgt voor een extra besparing van 14%.

• We verlagen de temperatuur in alle stadsgebouwen. Daarnaast worden de stooklijnen aangepast om zuiniger om te springen met gas en elektriciteit.

• In het Oud Hospitaal Ten Walle - waar de Kunstacademie zit - willen we de oude gasketels vervangen door hoogrendementsketels. Daarnaast voorzien we hier ook de installatie van een gebouwbeheersysteem (GBS) om alle installaties centraal aan te sturen.

• In het gebouw van IBO Skoebidoe (Sint-Henricus) en in de burelen van het sportcentrum vervangen we het schrijnwerk om energieverlies tegen te gaan.

• In de aula van begraafplaats De Warande wordt de directe elektrische verwarming vervangen door een warmtepomp.

• De lampen in Woonzorgcentrum Sint-Augustinus worden vervangen door energiezuinige lampen.

• Op de daken van sporthallen A, B en van De Mast plaatsen we zonnepanelen.

Ook hulp voor de inwoners

Inwoner met energievragen of financiële moeilijkheden kunnen terecht in het Sociaal Huis.