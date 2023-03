Openbaar Vervoer verstoord door stakingsdag

Wellicht slechts de helft van de treinen rijdt op grote lijnen, in West-Vlaanderen rijden er wellicht iets meer treinen.

Bij De Lijn rijdt vandaag meer dan de helft van de bussen en trams uit. Ook bij ander diensten is er vandaag mogelijk hinder, zoals bij de huisvuilophaling of de kinderopvang die steden en gemeenten uitbaten.

De vakbonden startten maandag met sensibiliserings- en protestacties. Zo willen ze de openbare diensten in de kijker zetten en aantonen waarom het belangrijk is om erin te blijven investeren. "Onderwijs, openbaar vervoer, gezondheidszorg, kinderopvang, brandweer, politie, justitie, enzovoort...: geen enkel departement ontsnapte aan de besparingsdrift van de verschillende regeringen in ons land", zeggen ze.