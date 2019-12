Openbaar vervoer op maat in de Westhoek

De Vlaamse regering geeft groen licht voor het pilootproject ‘Vervoer op maat’ in de Westhoek. De bedoeling is dat de bestaande bushaltes beter bereikbaar worden, dankzij de zogenaamde ‘basisbereikbaarheid’.

In de Westhoek start binnenkort het pilootproject “vervoer op maat”. Vervoer op maat betekent dat een deel van het traject per taxi op met de deelfiets kan worden afgelegd tot het dichtstbijzijnde station. Aangezien men het met minder buslijnen wil stellen, moeten de openbaar vervoerlijn makkelijker bereikbaar worden en dat moet dit project dus bewerkstelligen. In de Westhoek kiest men dus voor basisbereikbaarheid in plaats van basismobiliteit.

Voor dit project wordt er zo'n een miljoen euro vrijgemaakt door de Vlaamse regering.