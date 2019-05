Open Wervendag in Oostende

Ook in het noorden van de provincie deden heel wat werven hun deuren open voor het publiek. In Oostende kon je een kijkje nemen op de locaties van het nieuwe crematorium en op het nieuwe zwembadcomplex.

Het nieuwe zwembadcomplex opent zijn deuren tegen de zomer van volgend jaar. Naast een aantal zwembaden is er ook een wellness. Boven het complex komen er ook nog eens 22 appartementen.

Een tweede locatie in Oostende is het nieuwe crematorium in het Polderbos. Midden in het groen van Zandvoorde investeren Oostende, Bredene, Middelkerke en Oudenburg in een crematorium. Het Polderbos staat nog volop in de stijgers, maar de bezoekers zijn nu al onder de indruk van de architectuur die sereniteit uitstraalt. Het hele project zou klaar moeten zijn tegen 2020.