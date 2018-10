Open VLD projecteert kandidaten en hangt geen affiches

De partij noemt dat geldverspilling en verloedering van het landschap. In plaats daarvan projecteert de partij haar kandidaten op bepaalde tijdstippen op gebouwen en bestelwagens. Digitaliseren is ook het speerpunt in de campagne van Open Vld Wevelgem, Gullegem en Moorsele. Het verkiezingsdrukwerk laten voor wat het is, sluit daar perfect bij aan. Lijsttrekker Benoit Verstraete: “De buitenaffiches verloederen het uitzicht, leiden bestuurders af en het is vooral geldverspilling. Want alles verdwijnt nadien in de vuilbak”.

Campagnebudget naar goede doelen

De centen die naar het drukwerk zouden gaan schenkt Open Vld aan enkele lokale goede doelen. De partij wil zo ook de lokale economie nog een duwtje in de rug geven.