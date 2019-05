Open Vld "Onze provincie veilig en verkeersveilig houden"

“Het aantal home- en carjackings in onze provincie is de laatste jaren gehalveerd, en er waren in 2018 33% minder dodelijke slachtoffers in het verkeer dan in 2014. Met onze plannen willen we verder gaan op deze ingeslagen weg,” aldus lijsttrekkers Bart Tommelein en Vincent Van Quickenborne.

Open Vld heeft steeds gepleit voor een cameraschild met nummerplaatherkenning rond West-Vlaanderen om de grenscriminaliteit te bestrijden.

"Vandaag is het de politie die alle snelheidsovertredingen vaststelt en verwerkt. Dat zorgt voor een enorme werkdruk bij de politie en de parketten. Niet-essentiële taken, zoals de vaststelling van snelheidsovertredingen, moeten ook vastgesteld kunnen worden door de private sector, dit uiteraard onder controle van de politie. Het personeel bij de politie dat zo wordt uitgespaard kan ingezet worden voor echt politiewerk", laat Open Vld weten.