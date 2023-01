Open VLD Koksijde-Oostduinkerke en het onafhankelijke Koksijde Vooruit slaan de handen in elkaar

Het team van Open VLD Koksijde-Oostduinkerke en dat van Koksijde Vooruit kiezen ervoor om de krachten te bundelen met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Het nieuwe Vlaamse kiesdecreet moedigt partijen aan om samen te werken en geheime voorakkoorden uit de wereld te helpen.

"Door ervaring en verjonging aan elkaar te koppelen willen we behouden wat goed is maar ook open staan voor nieuwe ideeën. We zetten in op vernieuwing en verjonging zonder onze stokpaardjes en vaste waarden uit het oog te verliezen", klinkt het bij Burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD)

"Ons DNA blijft ongewijzigd: de inwoner staat centraal. We werken hard aan een ambitieus programma dat we samen schrijven en met duidelijke beleidsacties. De goede zaken gaan we behouden en we vernieuwen waar nodig voor een nog beter Koksijde", aldus fractieleider van het onafhankelijke Koksijde Vooruit, Elwin Van Herck.

.