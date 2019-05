Open Vld houdt stand, maar niet meer dan dat

Open Vld handhaaft zich min of meer in onze provincie. Maar de resultaten zijn niet geworden waar de leden en kandidaten op gehoopt hebben.

Vooral die vierde Vlaamse zetel heeft er eigenlijk nooit ingezeten. En dat weegt op het gemoed. Gisteravond kwamen ze samen in Staden. De stemming was bedrukt. Lijsttrekker Bart Tormmelein: "Iedereen weet dat Francesco mij nauw aan het hart ligt. En ik had hem zeer graag meegenomen naar Brussel. Jammer genoeg, door externe omstandigheden is dat niet gelukt". Francesco Vanderjeugd zag zijn zitje dus verloren gaan. Mercedes Van Volcem gaat wel naar Vlaanderen. Maar geen van beide is op de ‘afterparty’ komen opdagen.

Coalitievorming

Het thema migratie heeft de resultaten bepaald. "Het feit is wel dat het thema van migratie door de val van de regering en het Marrakeshpact groot is gemaakt. De kaarten liggen niet gemakkelijk, maar nog erger zou een lang aanslepende regeringsvorming zijn, zegt Vincent Van Quickenborne. "We gaan een coalitie vormen vanuit West-Vlaanderen. Er zijn verschillende coalities mogelijk. Het zal ook belangrijk zijn om het Vlaams en federaal samen te bekijken, want dit land moet werken".

