Open VLD in het verweer tegen beweringen Jean-Marie Dedecker

De huidige burgemeester en toenmalige oppositieleider meent dat er smeergeld betaald is om bouwgroep Willemen aan de bouwopdracht voor het casino te helpen.

Frederick Spaey, Open-VLD Middelkerke: “Ik zal niet voor mijn beurt spreken, maar ik denk dat we het gerecht zijn gang moeten laten gaan. Als men van oordeel is dat er geen bijkomende onderzoeksdaden meer moeten gebeuren, en men van oordeel is dat er een buitenvervolgingstelling moet komen, dan denk ik inderdaad dat dit dossier veel te licht weegt om die mensen te veroordelen. Iedereen is onschuldig tot het tegendeel is bewezen.”

Ook oud-schepen Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V) reageert, maar niet voor onze camera: zij behoudt het vertrouwen in het gerechtelijk onderzoek, en zegt dat alle beweringen van Jean-Marie Dedecker onwaar zijn.

Het openbaar ministerie adviseert nu inderdaad de buiten vervolgingstelling van de schepenen en oud burgemeesters die door Lijst Dedecker beschuldigd zijn van fraude.

