Open vaccinatiedag in Oostende en Wevelgem

Vandaag houdt het vaccinatiecentrum Kursaal Oostende een open vaccinatiedag voor inwoners uit Oostende en Middelkerke die zich nog niet lieten vaccineren. Ook in Wevelgem is er een open vaccinatiedag.

Zij krijgen een tweede kans om zich in te enten dankzij een extra levering van zo'n 1.200 Johnson & Johnson-vaccins. De stad Oostende riep alle niet-gevaccineerde en meerderjarige Oostendenaars op om zich op voorhand in te schrijven, maar voorlopig zijn slechts 190 inwoners ingeschreven.

Al veel Oostendenaars gevaccineerd

Wie zich wil laten vaccineren, kan ook nog zelf tussen 8 en 12 uur zonder afspraak langsgaan in het vaccinatiecentrum. Overschotten worden zoveel mogelijk weggewerkt via de Qvax-lijst. "Maar ook daar staan niet zo veel inwoners op, omdat er al veel gevaccineerd is en omdat het vaccin in kwestie enkel gegeven wordt aan meerderjarigen", zegt burgemeester Bart Tommelein. "Voorlopig zijn er weinig inschrijvingen, maar we hopen toch de mensen die nog twijfelen te overtuigen met slechts één prikje Johnson&Johnson. Zo zijn mensen tenslotte veilig voor de zomer en eventuele reizen."

Intussen kregen bijna 51.600 of 85 procent van de meerderjarige Oostendenaars minstens één prik. Wie op 13 juli niet vrij is en zich toch wil opgeven om gevaccineerd te worden in het Kursaal, kan zich nog steeds via Qvax inschrijven.

Wevelgem

Ook in Wevelgem is er een open vaccinatiedag. Daar zijn de inwoners van 16 tot 25 jaar welkom voor een eerste coronavaccin.