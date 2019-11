Open brief tegen actie Vlaams Belang

Heel wat organisaties en verenigingen uit Diksmuide laten in een open brief weten de schoolpoortactie van Vlaams Belang in Diksmuide af te keuren.

De Open Brief

Aan alle inwoners van Groot-Diksmuide,

Vandaag namen we met ontzetting en afschuw kennis van een oproep van de lokale Vlaams Belang mandataris om aan de schoolpoorten van campus Cardijn een protestactie te houden. Officieel wil men protesteren tegen een verplicht schoolbezoek aan een moskee en aan het Fort van Breendonk. Dat dit bezoek kadert in één van de eindtermen die de Vlaamse Gemeenschap oplegt aan de scholen wordt gemakshalve over het hoofd gezien.

Dat de leerlingen tijdens deze bezoeken, die overigens al jaren doorgaan, gekoppeld aan een nabespreking zelf een genuanceerde mening leren vormen over de Islam en de wreedheden van totalitaire regimes is blijkbaar van geen tel. Of wil men dat uit die hoek ten alle prijze vermijden omdat hun xenofobische standpunten gesteund op halve waarheden en hele leugens minder snel geslikt worden door een geïnformeerd persoon.

Daarom roepen wij de Diksmuidelingen op om de directies van de Diksmuidse scholen en hun leerkrachten die dergelijke uitstappen organiseren via sociale of andere media een figuurlijk bloemetje toe te werpen. Het siert hen dat ze hun leerlingen willen opvoeden tot “zelfbewuste en geëngageerde burgers, die zich bewust zijn van het verleden en met alle overtuigingen respectvol in dialoog gaan.”

Ten slotte een suggestie aan de personen die toch een pamflet in hun bezit kregen: stop ze in een briefomslag met de vermelding “return to Desender”.

Namens de Noord-Zuidraad

Steunen reeds deze oproep: Muziekclub 4Ad, Femma kleurrijk, Femma Diksmuide, Caring Hearts Belgium, Oxfam Wereldwinkel Diksmuide, GO! Atheneum Diksmuide GO! basisschool w'Ijzer, VIVA Diksmuide, Filmclub Diksmuide, Vzw Aan de Ijzer, SP.a-Diksmuide ,...

