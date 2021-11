Open brief aan provincieraadsleden: "Omring Anzegem niet"

Dagelijks doorkruisen heel wat vrachtwagens via de kronkelende N382 het dorpscentrum. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, zijn er twee opties: een ringweg of de Kerkstraat verbreden. De provincie koos uiteindelijk voor de laatste optie, en dat is niet naar de zin van menig Anzegemnaar. Meer dan 4.000 inwoners van het dorp zetten hun handtekening tegen de komst van de ringweg.

"Ringweg tegen de zin van Anzegemnaren"

In een open brief aan de provincieraadsleden vraagt het actiecomité ‘Omring Anzegem niet’ zich of het de bedoeling is om de Anzegemnaren tegen hun zin een ringweg op te dringen. De ringweg zou bovendien ten koste gaan van 20 hectare landbouw grond en dat is volgens het actiecomité niet te verantwoorden. In de brief vraagt het actiecomité alvast om tijdens de beraadslaging rekening te houden met de alternatieve piste (het verbreden van de Kerkstraat) en met de wensen van de inwoners. De uiteindelijke beslissing valt op 23 november 2021.