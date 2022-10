De 32ste editie van Open Bedrijvendag heeft trouwens in de hele provincie best wel wat volk op de been gebracht. Ook de West-Vlaamse bedrijven mochten veel bezoekers verwelkomen.

De struisvogelboerderij in Aarsele bleek, net als bouwbedrijf Devagro een schot in de roos. Er kwamen maar liefst 8.000 mensen langs. Ook grote bedrijven als Van Marcke in Kortrijk, Decospan in Menen en zelfs politiezone Mira kregen ruim 4.000 mensen op bezoek. Bij de marine in Zeebrugge kwamen 5.000 bezoekers een kijkje nemen.