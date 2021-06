Opbouw zandsculpturenfestival Westende volop bezig

Een team van zowat 20 sculpteurs is druk in de weer om het zandsculpturenfestival rond FC De Kampioenen in Westende klaar te krijgen.

Dat festival loopt van 1 juli tot 12 september ter hoogte van de Rotonde. Ze moeten 6000 m² volbouwen en dat is geen sinecure. De zandbeeldhouwers komen uit binnen- en buitenland.

Meer dan levensgroot ontdekken bezoekers al hun Vlaamse favoriete tv-helden in hun natuurlijke habitat. In het café, op het veld, in de garage van DDT en in het huis van Boma. En uiteraard krijgt de overleden acteur Xavier Waterslaeghers (Johny Voners) die meer dan twintig jaar de keeper vertolkte in de reeks er een ereplaats.

Wie het zandsculpturenfestival wil ontdekken, één van de topevenementen deze zomer in Middelkerke, zal vooraf moeten reserveren.

