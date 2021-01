Opbouw vaccinatiecentrum VAXPO klaar eind deze week

In Kortrijk Xpo is vanochtend gestart met de opbouw van het vaccinatiecentrum VAXPO waar de inwoners van Kortrijk, Harelbeke en Kuurne vanaf 1 maart gevaccineerd kunnen worden tegen het coronavirus.

Tegen het einde van de week zal de opbouw afgerond zijn. Volgende week begint men te oefenen, al meer dan 1.000 mensen hebben zich als vrijwilliger geregistreerd om te helpen bij het vaccineren. Het vaccinatiecentrum bevindt zich in hal 5 van Kortrijk Xpo. Die zaal omvat 4.723 vierkante meter waardoor et zeker ruimte is voor 8 vaccinatielijnen. Er is zelfs plaats om extra lijnen uit te bouwen. Bovendien wordt elke lijn voorzien van een extra vaccinatieruimte zodat elke vaccinator vlot kan wisselen tussen 2 bezoekers. In een eerste fase wordt gestart met 4 vaccinatielijnen, goed voor 100 prikjes per uur. (Lees verder onder de foto)

Proces duurt half uur

De parking aan Kortrijk Xpo zal gratis zijn. Bij binnenkomst wordt je temperatuur gemeten. Aan het onthaal worden de identiteitsgegevens en de reservering gecontroleerd, en zo nodig alvast een tweede afspraak vastgelegd voor de vervolgprik. Daarna ga je naar één van de vaccinatielijnen. Je start bij een verpleegkundige die samen met jou je medische voorgeschiedenis overloopt en invoert in het medisch dossier. Daarna mag je doorlopen naar de vaccinatieruimte waar je mag gaan zitten en je je bovenarm mag ontbloten. Na de prik ga je naar de wachtruimte waar je onder toezicht van medisch personeel nog een kwartiertje moet wachten om zeker te zijn dat je geen allergische reactie doet op het vaccin. Daarna ben je klaar en mag je Kortrijk Xpo verlaten via een aparte uitgang. Het hele proces, van aankomst tot vertrek zou zo'n half uur duren.

