Opbouw coronaproof evenementenplein Kortrijk gestart

In Kortrijk is de opbouw van het coronaproof evenementenplein 'Depart XXL' gestart. Het plein biedt ruimte voor evenementen met 1.200 toeschouwers, gescheiden in bubbels van vijf.

Depart XXL is opgebouwd uit 42 zeecontainers met daarin een podium, bar en toiletten. De eerste concerten vinden plaats tijdens het openingsweekend van 26 en 27 september, met Het Zesde Metaal en Brihang.

(lees verder onder de foto)

42 zeecontainers

Het eerste coronaproof evenementenplein van het land wordt momenteel gebouwd in Kortrijk. De 42 containers worden in twee verdiepingen op elkaar geplaatst en vormen samen Depart XXL. In de containers komen bars, sanitair en onthaalposten. Ook het podium van 12 op 6 meter is in de containers verwerkt. Het plein biedt plaats aan 1.200 toeschouwers. Voorlopig worden de toeschouwers nog verdeeld per bubbel. "Voor het openingsweekend zullen mensen per bubbel zitten maar dat kan worden aangepast naargelang wat de veiligheidsraad beslist", zegt schepen van Cultuur Axel Ronse.

De stad krijgt intussen een toestroom aan aanvragen van organisatoren om evenementen te laten doorgaan in Depart XXL. "We kunnen de vraag amper bijhouden. Oktober staat al volledig volgepland en ook november raakt aardig vol", aldus Ronse. Daarom roept Ronse ook andere centrumsteden op om een gelijkaardig initiatief op te starten.

(lees verder onder de foto)

Het Zesde Metaal & Brihang krijgen primeur

Het openingsweekend van 26 en 27 september belooft alvast een succes te worden. De concerten van Het Zesde Metaal en Brihang zijn zo goed als uitverkocht. Voor zaterdag zijn er nog 60 tickets beschikbaar en voor zondag nog 80. Het publiek zal per bubbel zitten en wordt ook nog eens verdeeld in vier compartimenten van 400 personen. Elk compartiment heeft een eigen bar, eigen sanitair en een eigen in- en uitgang zodat de toeschouwers niet met elkaar in contact kunnen komen.

De evenementenplanning voor de komende maanden wordt later bekendgemaakt.