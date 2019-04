Opbodoorlog dreigt voor strandbars in Blankenberge

Er is onrust bij de badkarhouders in Blankenberge. De 14 strandbarlocaties zullen vanaf volgend jaar niet meer onder de vaste poule uitbaters via loting worden bepaald, maar aan de hoogste bieders.

De barkarhouders vrezen voor een opbodoorlog waarbij ook buitenstaanders grote sommen op loten zullen bieden.

Al vele jaren verdeelt Blankenberge de locaties op het strand via loting onder de vaste poule van uitbaters van beach bars. Maar de stad wil het huidige systeem veranderen omdat het mogelijk niet conform de Europese wetgeving is. Er werd alleszins al meermaals gedreigd met gerechtelijke procedures.

De badkarhouders zijn tegen het nieuwe systeem en vrezen weggeconcurreerd te worden. Volgens de burgemeester zal het allemaal geen zo’n vaart lopen. Daphné Dumery: “Ik denk dat we aan die concessies ook voorwaarden kunnen koppelen. Ik denk bijvoorbeeld aan ervaring en kennis van zaken. We onderzoeken of we een aantal criteria kunnen inbouwen. Maar als er meerdere kandidaten zijn, dan zal er natuurlijk wel tegen elkaar op geboden worden.”

In september zal de gemeenteraad zich buigen over het nieuwe systeem. In november zullen de concessies voor volgend jaar worden toegekend.