Op zes plekken werken aan snelwegen, weinig verkeershinder verwacht

Op de E403 zijn herstellingswerken aan het wegdek tussen Moorsele en Ledegem al bezig. Als die klaar zijn wordt begin volgende maand het knooppunt met de A19 in Moorsele aangepakt.

Midden april start dan de heraanleg van het op- en afrittencomplex van de E17 in Waregem. Daar is het soms lang aanschuiven, een vlecht moet die hinder oplossen. Het is de eerste vlechtconstructie in ons land. De werken zullen vijf maanden duren. Rond die tijd zijn er ook onderhoudswerken op de E403 tussen Ledegem en Izegem.

(lees verder onder de kaart)

Grote verkeersproblemen

De grootste werken, die ook voor de meeste hinder zullen zorgen, starten na de paasvakantie aan de verkeerswisselaar op R8, de ring rond Kortrijk. Al 25 jaar wordt gevraagd om de doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Er gebeurden al vaak zware ongevallen.

Een trompetaansluiting met de A19 moet de oplossing bieden. De werken zullen twee jaar duren.

In het najaar wordt de brug hersteld over de E403 in Rumbeke. Het verkeer moet via andere op- en afritten en dat kan ook daar voor extra hinder zorgen.