Op wandel in Oostende? Laat je leiden door een chatbot

Toerisme Oostende lanceert twee chatbots op basis van Facebook Messenger: Odette en The Crystal Ship: street art Tour.

De toeristische chatbot ‘Odette’ assisteert bezoekers 24/7 tijdens hun bezoek aan de Stad aan Zee en loodst hen doorheen Oostende met een heleboel tips op maat. Daarnaast is de populaire ‘The Crystal Ship: street art tour’ nu ook beschikbaar met een chatbot als persoonlijke gids.

Odette

De toeristische chatbot ‘Odette’ maakt gebruik van artificiële intelligentie om antwoorden te bieden op heel wat vragen: van de leukste activiteiten om te doen met kinderen en de allernieuwste expo’s tot de lekkerste plekken om garnaalkroketten te eten en toegankelijke hotels. De chatbot zal ontsloten worden via de Facebookpagina van Toerisme Oostende (facebook.com/visitoostende) en op de website (visitoostende.be/chat).

De creatie van ‘Odette’ duurde ongeveer één jaar. Eerst werd er een heleboel informatie gedigitaliseerd en verzameld op de website visitoostende.be. Nadien werden alle bronnen gelinkt aan bepaalde kernwoorden en tags. De Google-tool ‘Dialogflow’ filtert alle vragen uit Facebook Messenger en laat ‘Odette’ zo efficiënt en relevant mogelijk antwoorden. Na een testperiode van enkele maanden werd de chatbot ‘Odette’ gedoopt. ‘Odette’ kreeg ook een bijhorende persoonlijkheid om het menselijk aspect te maximaliseren. Bezoekers zijn écht aan de praat met Oostende’s nieuwste inwoonster. Voorlopig spreekt Odette enkel Nederlands, in het najaar van 2019 is de chatbot ook in het Engels beschikbaar.

The Crystal Ship: street art tour

Ook ‘The Crystal Ship: street art tour’ is vanaf 25 februari 2019 beschikbaar met Facebook Messenger als gids. De chatbot geeft niet enkel route-aanwijzingen, maar zorgt aan de hand van tekst, foto en video ook voor inhoudelijke info over de verschillende werken.