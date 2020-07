Op vakantie in Zonnebeke

Veel mensen zijn er naar op zoek in de vakantie en dat kan zelfs vlakbij in Zonnebeke. Natuur en Bos heeft daar aan de bosrand een tiental tipitenten gezet waar je midden in de natuur kunt kamperen. Je vindt er het minimum wat je nodig hebt om een unieke vakantie-ervaring te beleven.

"Het is echt aangenaam. Het is super, heel mooi, heel gerustgevend. Mooie tent, iets voor ons. We zoeken de rust op. We hebben soms een hectisch leven. Het is soms interessant om tot rust te komen", aldus Jan Ledoux en Valerie Van Wambeke.

Bijna de helft van de mensen hier komen uit West-Vlaanderen. Velen komen zelfs met de fiets. Over heel Vlaanderen hebben al enkele duizenden mensen van deze formule geproefd. Voor Zonnebeke is het alvast een bijkomende toeristische troef.

Voor een overnachting in een tipitent met plaats voor 6, betaal je 60 euro. Het kan nog tot eind september.