Op restaurant met virtual reality-bril

In het Oostendse visrestaurant STORM krijgen gasten vanaf nu een verfijnd visgerecht én een educatieve virtuele ervaring. STORM investeerde in een virtual-reality bril die toont hoe lokale vis wordt gevangen en uiteindelijk op je bord terechtkomt.

Het restaurant ligt aan de hippe Oosteroever, vlak aan de haven én nabij de visveiling. Chef Michiel Rabaey overbrugt nu die korte afstand en brengt de authentieke ervaring van de lokale visvangst tot in zijn restaurant. De gloednieuwe VR bril neemt restaurantgasten mee aan boord van een vissersvaartuig en toont hoe Noordzeevis op je bord terecht komt.

Bril ontwikkeld door Oostendse visser

De Oculus Go VR bril werd ontwikkeld door Oostendse visser Pedro Rappé. "We willen de bril inzetten als didactische aanvulling van wat je ziet én proeft," aldus Rabaey. "Door de bril beleef je het leven aan boord alsof je er écht bij bent. We zien vissers netten ophalen, sorteren en naar de veiling brengen.

Mensen zien verse vis op hun bord te vaak als een evidentie, zonder er rekening mee te houden dat vissers dagelijks hun leven riskeren op zee." Momenteel beschikt het restaurant over 2 VR brillen. Aan elke tafel in STORM staat een infokaartje met daarop ook een vermelding van de aanwezige bril, zo kunnen gasten zich gedurende de maaltijd even écht op zee wanen.