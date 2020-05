Op kamp bij een landbouwer?

Een landbouwer is binnen de landbouwwetgeving vrij om zijn of haar perceel ter beschikking te stellen als kampplaats. Indien een perceel minder dan drie maanden niet in landbouwgebruik is, dan stellen er zich in principe geen problemen voor de landbouwer. De Vlaamse landbouwbedrijven hebben hier al enige ervaring mee. Naar aanleiding van de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in het zuiden van Wallonië in 2018 was er ook vraag naar extra kampplaatsen in Vlaanderen.

Minister Crevits heeft haar administratie gevraagd duidelijk te communiceren over de bestaande mogelijkheden via hun website en geïnteresseerde landbouwbedrijven actief door te verwijzen naar websites zoals www.soszomerkamp.be. "Voor de jeugdkampen zijn we zeker bereid om in een aanbod te voorzien", zegt minister Crevits. "Samen met collega Benjamin Dalle gaan we daarvoor in overleg met de landbouw- en de jeugdorganisaties. Dit kan een mooie vorm van samenwerking zijn tussen de landbouw- en de jeugdsector."