"Op En Tent" alternatief voor Leffingeleuren

Er komt geen festival dit jaar, maar we willen niet bij de pakken blijven zitten", klinkt het. Voor het eerst in 44 jaar zal er geen muziekfestival plaatsvinden in Leffinge. Maar er komt een alternatief in de vorm van enkele voorstellingen en concerten. "Te veel muziek- en cultuurliefhebbers kwamen de voorbije maanden niet aan hun trekken, en onze artiesten hebben heel veel zin om te spelen", aldus Lode Pauwels van De Zwerver. "Bovendien werd de cultuur- en eventsector de afgelopen maanden extreem streng behandeld, terwijl hij in staat is om op een veilige manier evenementen te organiseren."

Het programma bestaat uit een combinatie van het cultuurseizoen van Middelkerke en het programma van Muziekclub De Zwerver. De feestelijke seizoenopener van Cultuurstek Middelkerke verhuist van De Branding naar de tent op het Leffingeleurenplein. Master of Ceremony Maaike Cafmeyer brengt vier mystery comedians mee voor een Secret Comedy Night. Op het programma van De Zwerver staan onder andere STAKE, Brihang, Admiral Freebee, Taxiwars en Stef Kamil Carlens.