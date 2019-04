Op dievenpad met een enkelband

Een 23-jarige man heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor een reeks inbraken en diefstallen in Brugge. Op het moment van zijn arrestatie stond Guillaume C. onder elektronisch toezicht. Het openbaar ministerie vorderde 37 maanden gevangenisstraf.

Op 21 augustus 2018 werd de beklaagde opgemerkt tijdens een inbraak in een woning in de Koning Boudewijnlaan in Brugge. C. sloeg nog op de vlucht, maar kon toch ingerekend worden.

Opvallend genoeg stond de inbreker door zijn eerdere veroordelingen onder elektronisch toezicht. Op het moment van de inbraak mocht hij zijn woning enkel verlaten om werk te zoeken, maar in de praktijk ging hij stelen om drugs te kunnen kopen. Guillaume C. kon onder andere ook gelinkt worden aan meerdere inbraken bij Roularta in Brugge en twee diefstallen in de Fnac, waarbij één keer geweld werd gebruikt.

Opnieuw in cel voor poging tot inbraak

Sinds 1 maart zit C. zelfs opnieuw in de cel voor een poging tot inbraak. De verdediging legde uit dat de jongeman kampt met een hardnekkige drugsverslaving. In die omstandigheden vroeg meester Kris Vincke om een mildere straf onder strikte voorwaarden. "Ik weet dat ik grote fouten heb gemaakt, maar ik wil nu mijn leven geven voor de relatie met mijn vriendin", zei de beklaagde zelf.

De rechter doet uitspraak op 29 april.