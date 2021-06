Op de Kemmelberg woonden ooit Kelten

Wist je dat er zo'n 500 jaar voor Christus, Kelten op de Kemmelberg leefden? In het Noorden van Europa was het zelfs de belangrijkste nederzetting. De Kelten woonden in huizen op de berg en er rond bouwden ze boerderijen.

Bij vroegere opgravingen zijn nogal wat potscherven gevonden. In de zijbeuk van de kerk van Kemmel is een kleine tentoonstelling te zien over de geschiedenis van de Kelten op de Kemmelberg. In de jaren '70 zijn bij opgravingen nogal wat zaken teruggevonden die wijzen op een rijke cultuur. Jan Decorte, erfgoedcoördinator CO7: “We hebben niet alleen potscherven maar ook enkele stukjes met goudblad versierd, enkele glazen kralen, enkel metalen voorwerpen. Dat toont toch aan dat de mensen op de berg de regio controleerden.”

Heuvelland omarmt het Keltisch verleden en zet nu Kemmelwaar in de markt. Van het Keltisch aardewerk worden replica's gemaakt. De vormen en afmetingen komen van archeologen waar de pottenbakkers mee aan de slag gaan.

De tentoonstelling Kelten op de Kemmelberg is nog tot half september te zien in de kerk van Kemmel.