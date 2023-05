Op audiëntie bij Prins Albert van Monaco

Patrick Vandoorne overhandigde de prins een kunstwerk. Een helm uit porselein die hij heeft gemaakt in zijn atelier in Rumbeke. "Het bezoek is vlot verlopen. Prins Albert nam rustig z'n tijd", vertelt Patrick vanuit Monaco. De ontmoeting is mogelijk gemaakt door zijn zoon en racepiloot Stoffel Vandoorne, die prins Albert kent. (lees verder onder de foto)

Dit weekend stelt Patrick Vandoorne z'n collectie helmen en paarden tentoon in Monaco, tijdens de Grote Prijs Formule 1, in een vermaard hotel langs het circuit.

