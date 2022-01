Op 3 plaatsen regensensoren om inhaalverbod vrachtwagens beter te controleren

Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Annick Lambrecht (Vooruit). In West-Vlaanderen gaat het om de E17 in Deerlijk, de E403 in Wevelgem en de E40 in Brugge.

Sinds 2004 is er in de federale wegcode een inhaalverbod opgenomen voor vrachtwagens bij neerslag. Maar de handhaving van dat verbod is altijd een moeilijke zaak geweest. In het verleden waren er plannen om te werken met de ANPR-camera's en pluviometers, maar dat project kwam nooit helemaal van de grond.

Nog altijd menselijke tussenkomst nodig

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil nu werken met nieuwe installaties. Er is sprake van twee types. Er is een type dat zowel controleert op het inhaalverbod bij regenweer als op het respecteren van de tussenafstanden en er is een type dat controleert op overlading. Bedoeling is om tegen het einde van het jaar 19 locaties uit te rusten met die nieuwe systemen. "Op een aantal installaties zullen we alle functionaliteiten combineren", legt minister Peeters uit.

De nieuwe systemen worden al op twee plaatsen (Bertem en Erpe-Mere) uitgetest. Of alle locaties klaar zullen zijn tegen het einde van het jaar, zal volgens de minister afhangen van "het tempo van de sotfwareontwikkeling".

Volgens Peeters zal de handhaving van het inhaalverbod bij regenweer niet "volautomatisch" zijn. "Een menselijke tussenkomst blijft nodig", klinkt het. "De controle op het inhaalverbod is semi-automatisch. De vaststelling zelf moet nog steeds door de politie gebeuren".