Op één na meeste fietsers op West-Vlaamse gewestwegen

Met meer dan 80 telpalen in heel Vlaanderen houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het aantal fietsers bij. Over alle locaties heen zijn er meer dan 11 miljoen fietsers geteld in de eerste helft van 2023. In 2022 waren er over het hele jaar 12 miljoen.

"Investeren in veilige fietsinfrastructuur

In West-Vlaanderen zijn er zeventien telpalen langs gewestwegen in Brugge, Kortrijk, Oostende, Nieuwpoort, Roeselare, Ardooie, Ieper, Meulebeke, Torhout en Wervik.

In onze provincie waren er 2.341.557 aantal fietsers, 13.009 per dag. “We zien het fietsaandeel in onze verplaatsingen alsmaar stijgen. Vanuit Vlaanderen willen we die positieve fietstendens verder stimuleren door te investeren in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur", zegt minister Peeters. ​

Koplopers in West-Vlaanderen zijn Brugge, Nieuwpoort, Oostende en Kortrijk. Vlaams-Brabant telt de meeste fietsers, al zijn daar ook wel twintig fietstelpalen.