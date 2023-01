Oostveld in shock na dramatisch jachtongeval van dorpsslager

Het gehucht Oostveld bij Oedelem is in shock na het dramatische ongeval waarbij dorpsslager Rik (59) om het leven kwam. "Alsof een bom insloeg", zegt de lokale wildbeheerseenheid.

Het nieuwe jaar is dus dramatisch begonnen in Oostveld, een gehucht bij Oedelem. Daar is de dorpsslager overleden door een ongelukkige schotwonde.

Mensen kwamen ook vandaag nog bloemen leggen op de plaats van het ongeval. Slager Rik was een fervente jager. Maar gisteren liep het dus fout.

"Schot per ongeluk"

Het wapen van de man ging per ongeluk af, zo stelt de wetsdokter van het parket vast. Een spijtig ongeval met noodlottige afloop. De hele gemeenschap reageert geschokt.

"Dat is inderdaad ingeslagen als een bom", vertelt Rony Van Parys van Wildbeheerseenheid Drie Koningen.

"Die man was een zeer geliefde man. Hij hield ook altijd voldoende rekening met de veiligheid. Maar het kan altijd mislopen. Veiligheid is natuurlijk prioritair. Maar we zijn allemaal mensen. En routine is zeer gevaarlijk."

LEES OOK: