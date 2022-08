Ooststraat veel sneller heraangelegd dan voorzien

De werken aan de Ooststraat in Roeselare schieten goed op. Normaal zouden de werken drie weken duren. Nu ziet het er naar uit dat de heraanleg een tiental dagen eerder rond zal zijn.

Oorspronkelijk was voorzien om de werken uit te voeren in 3 weken. Door het gunstige weer, het vlotte verloop van de uitbraakwerken en de inspanningen van de aannemer, wordt die termijn heel wat korter.

Tegen eind deze week (vrijdagavond 12 of zaterdagmorgen 13 augustus– afhankelijk van de weersomstandigheden / droogtijd van de asfalt) zullen de werken afgerond zijn en zal de Ooststraat volledig opengesteld worden.

Vanaf woensdagnamiddag 10 of donderdagochtend 11 augustus wordt de werfzone uitgebreid tot en met het kruispunt Delaerestraat – Jan Mahieustraat. Voor de laatste fase van de werken, het asfalteren, wordt ook dat kruispunt afgesloten. Tijdens die dagen geldt er een grotere omleiding via de Leenstraat of de Westlaan.

Volgende week woensdag (17 augustus) wordt de belijning uitgevoerd. De straat zal dan voor maximaal 1 dag worden afgesloten. Het signalisatieplan - circulatieplan van de eerste fase zal dan opnieuw van tel zijn.

