Oostrozebeke meest vervuilde gemeente van land

Dat blijkt uit een studie van Greenpeace en het bedrijf AirVisual. In de top tien komen overigens nog meer West-Vlaamse plaatsen voor zoals Wielsbeke (plaats 2), Zwevegem (4), Menen (5) en Roeselare (6). Globaal gezien prijkt ons land op de 52ste plaats van meest vervuilde landen wereldwijd. Daarmee behoren we tot de slechtste leerlingen in Europa.

6.000 steden en gemeenten

De studie brengt de gemiddelde concentratie aan vervuilende stoffen in kaart. Vooral India, Pakistan en China hebben een ongezonde luchtkwaliteit. Voor de studie werden de gegevens van meer dan 6.000 steden en gemeenten opgemeten en vergeleken.

De studie kan je hier raadplegen