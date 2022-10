Oostkustgemeenten ondertekenen charter rond welzijn voor jongeren

Daarom engageren de lokale besturen van de zes gemeenten aan de Oostkust zich in een charter om samen te werken rond het thema. Het gaat om Knokke-Heist, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan en Zuienkerke.

In 2017 deden de zes gemeenten een onderzoek naar het welzijn van kwetsbare jongeren. Meer samenwerken was één van de aanbevelingen. "Erken het merk Oostkust als een effectief merk, zorg dat er veel samengewerkt wordt. Doe aan netwerkvorming, want samen doe je meer dan alleen." Dat was een belangrijk punt dat uit het onderzoek naar voren kwam", zegt Karel Hermans, van het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, VIVEL. "En het is nog altijd actueel. Daarom zijn we erg blij dat dat nu geformaliseerd is in een charter".

"Aan de kust wonen niet alleen senioren"

Aan de Oostkust valt er weinig te beleven voor jongeren en voor hulp moeten ze vaak naar Oostende of Brugge. Dat is één van de frustraties van de jongeren aldus Saar Vanhooren, Jeugdwelzijnswerker van het CAW in Blankenberge. "Het beleid focust nog te vaak op de senioren. Jongeren worden vaak niet gezien en worden weggejaagd. Ik hoop dat de lokale besturen tijd, geld en energie investeren in de jongeren om hen te helpen vechten voor hun rechten."

Gisteren kwamen er in Natuurpark Het Zwin in Knokke-Heist een vijftigtal medewerkers uit de sector samen om te brainstormen rond het thema tijdens een netwerkevent.